Пластиковые окна
«Надежные окна» занимается изготовлением пластиковых окон и дверей, а так же оказывает услуги по доступным ценам остекления и отделки балкона и лоджии. На официальном сайте представлен обширный ассортимент евроокон высокого качества. С нами сотрудничают ведущие производители немецких окон ПВХ. Установим окна пластиковые в квартиру в Воронеже недорого и быстро. Нам доверяют!
Купить пластиковые окна недорого в Воронеже
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Купить пластиковые окна с доставкой в Воронеже недорого по выгодной цене можно до конца месяца на специальных условиях от производителей профиля KBE, Veka и Rehau.
Цены на готовые ПВХ окна
Сравнение популярных профильных систем
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|Монтажная ширина, мм
|58
|60
|70
|82
|70
|70
|58
|70
|Количество камер
|3
|4
|5
|5+2 / 6
|5
|5
|3
|4
|Стеклопакет, мм
|32
|32
|42
|60
|32
|40
|34-50
|44
|Светопропускание
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|Энергосбережение
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|Шумоэффективность
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|Цена ₽/м2
|от 2310
|от 1798
|от 2555
|от 2611
|от 2280
|от 2603
|от 2231
|от 2425
|Цена за окно, ₽
|от 5750
|от 4560
|от 6350
|от 7500
|от 5850
|от 6480
|от 5640
|от 6080
Технолог приедет на адрес совершенно бесплатно с образцами профильных систем, снимет размеры и посчитает стоимость.
Проконсультирует по интересующим вопросам и подарит карту на 5000 бонусных рублей.
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Ответы на часто задаваемые вопросы
Завод по производству пластиковых окон занимается не одной сферой. У нас можно заказать тёплое и холодное остекление любой сложности, размеров и формы алюминиевыми окнами, качественную отделку и утепление балконов по ГОСТу, пластиковые двери, раздвижные системы, строительство и остекление зимних садод. Весь перечень услуг представлен на официальном сайте.
Помимо окон пластиковых, в наличии есть необходимые аксессуары: жалюзи и рольставни, перегородки, стеклопакеты, москитные сетки и многое другое.
Мы всегда готовы выполнить услуги недорого по низким ценам и предоставим дополнительную гарантию.
Стандартные пластиковые окна будут готовы и доставлены от семи дней в зависимости от объёмов и загруженности завода. После заключения договора и внесения полной/частичной сумму запускается производство Ваших окон.
Наши специалисты имеют многолетний профессиональный опыт и знают о всех нюансах замера. По Вашим замерам окна могут не встать в проём как полностью, так и в какой-либо угол. В таком случае придёться заново заказывать пластиковые окна.
Мы хотим предостеречь от дополнительных растрат, чтобы монтаж прошёл быстро и гладко. Для Вас выезд мастера и замер абсолютно бесплатны.
Стоимость доставки в разные регионы зависит от удалённости, рассчитать которую могут менеджеры по телефону. Постоянно действуют акции на бесплатную доставку и льготные зоны доставки.
Есть самовывоз. По предварительной записи можно приехать и забрать свои новые окна.
Да, конечно. Мы сотрудничаем со многими банками, которые готовы предложить кредит на выгодных условиях или рассрочку 0% без переплат и первоначального взноса.
ПВХ окна изготавливаются на нашем европейском оборудовании из оригинальных профилей и комплектующих от производителей, с которыми тесно сотрудничаем уже много лет. Качество металлопластиковых окон подтверждены сертификатами. Помимо гарантии производителя, мы даём и свою!
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