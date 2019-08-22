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Пластиковые окна

«Надежные окна» занимается изготовлением пластиковых окон и дверей, а так же оказывает услуги по доступным ценам остекления и отделки балкона и лоджии. На официальном сайте представлен обширный ассортимент евроокон высокого качества. С нами сотрудничают ведущие производители немецких окон ПВХ. Установим окна пластиковые в квартиру в Воронеже недорого и быстро. Нам доверяют!

Современные окна пвх
Металлопластиковые окна и двери ПВХ от производителя с повышенной гарантией.
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход к клиентам. Менеджеры и мастера учитывают пожелания каждого.
Быстрая доставка и установка окон
Быстрая доставка и установка ПВХ окон по ГОСТу.
Гарантия
На всю продукцию действует повышенная гарантия.
Больше окон – выше скидки! Прогрессивные скидки до 65%
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Купить пластиковые окна недорого в Воронеже

Фирма по установке пластиковых окон «Надежные окна» более 10 лет успешно занимается изготовлением и монтажом окон ПВХ, цены которых постоянно удерживаются на минимуме рынка. За это время было выполнено более 60000 работ, из них 93% остались довольны и рекомендовали нас своим знакомым.

Заказывайте окна пластиковые брендов Rehau, Veka, KBE, а также стеклопакеты, фурнитуру, подоконники по низким ценам. Найдёте дешевле, вернём разницу! На сайте представлен каталог пластиковых окон и дверей, где можно ознакомиться с ассортиментом и оставить заявку онлайн на покупку. Если из представленного ничего не заинтересовало или сомневаетесь с выбором, наши специалисты всегда готовы оказать помощь и проконсультировать.

Купить пластиковые окна с доставкой в Воронеже недорого по выгодной цене можно до конца месяца на специальных условиях от производителей профиля KBE, Veka и Rehau.

Цены на готовые ПВХ окна

На окна пластиковые цена зависят от множества факторов, таких как – тип профиля, размер оконных конструкций, количество створок и стеклопакет. Цены указаны с минимальными комплектациями и с учётом всех скидок на данную модель. Скидка действует до конца месяца!
Двухстворчатое окно Euroline
Двухстворчатое окно VEKA Euroline
Цена от 4228 ₽
Без скидки: 6976 ₽
-40 %
Двухстворчатое окно WHS 60
Двухстворчатое окно VEKA WHS 60
Цена от 3273 ₽
Без скидки: 5400 ₽
-40 %
Двухстворчатое окно Proline
Двухстворчатое окно VEKA Proline
Цена от 4361 ₽
Без скидки: 7195 ₽
-40 %
Двухстворчатое окно Gutwerk
Двухстворчатое окно KBE Gutwerk
Цена от 3779 ₽
Без скидки: 6235 ₽
-40 %
Двухстворчатое окно Engine
Двухстворчатое окно KBE Engine
Цена от 4061 ₽
Без скидки: 6700 ₽
-40 %
Двухстворчатое окно Etalon
Двухстворчатое окно KBE Etalon
Цена от 4207 ₽
Без скидки: 6941 ₽
-40 %
Двухстворчатое окно Blitz
Двухстворчатое окно REHAU Blitz
Цена от 3686 ₽
Без скидки: 6082 ₽
-40 %
Двухстворчатое окно Thermo
Двухстворчатое окно REHAU Thermo-Design
Цена от 3779 ₽
Без скидки: 6235 ₽
-40 %
Двухстворчатое окно Grazio
Двухстворчатое окно REHAU Grazio
Цена от 4150 ₽
Без скидки: 6847 ₽
-40 %

Сравнение популярных профильных систем

Нажать и тащить в сторону
VEKA Euroline
VEKA WHS 60
VEKA Softline
VEKA Artline
REHAU Grazio
REHAU Delight
KBE Engine
KBE Bau
Монтажная ширина, мм 58 60 70 82 70 70 58 70
Количество камер 3 4 5 5+2 / 6 5 5 3 4
Стеклопакет, мм 32 32 42 60 32 40 34-50 44
Светопропускание
Энергосбережение
Шумоэффективность
Цена ₽/м2 от 2310 от 1798 от 2555 от 2611 от 2280 от 2603 от 2231 от 2425
Цена за окно, ₽ от 5750 от 4560 от 6350 от 7500 от 5850 от 6480 от 5640 от 6080
Остекление балконов
от 3117 ₽/м²
Остекление домов
от 3835 ₽/м²
Калькулятор окон ПВХ
от 2750 ₽/м²
Пластиковые двери
от 2530 ₽/м²
Бесплатный вызов замерщика
Бесплатный вызов замерщика

Технолог приедет на адрес совершенно бесплатно с образцами профильных систем, снимет размеры и посчитает стоимость.

Проконсультирует по интересующим вопросам и подарит карту на 5000 бонусных рублей.

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Или обратитесь к нам по телефону: 8 (800) 333-55-62 (звонок бесплатный).
Программа лояльности
Программа лояльности
Получите дисконтную карту в подарок и воспользуйтесь бонусными скидками на любую продукцию компании.
Внимание к деталям
Внимание к деталям
При монтаже окон используем только качественные расходные материалы, это позволяет значительно продлить срок службы Ваших окон.
Экологически чистые окна
Экологически чистые окна
Окна «Надежные окна» производятся по современной технологии «Greenline» – это первая в мире технология производства пластика без свинца.

Наши преимущества

Лидеры на рынке пластиковых окон
Завод оконных конструкций по производству окон ПВХ в Воронеже на оконном рынке с 2006 года, зарекомендовав себя как лидер качественных пластиковых окон и дверей по розничным и оптовым продажам.
Продукция, проверенная тысячами наших клиентов
На сайте можно заказать дешёвые окна ПВХ и дорогие по низкой цене в Воронеже. Высокое качество от производителя!
Современное европейское автоматизированное производство
Завод оснащён современными автоматизированными станками, которые позволяют ускорить производство.
Более 5750 довольных клиентов по Воронежской области
Около 93% обратившихся к нам клиентов остаются довольны не только окнами, но и качеством обслуживания. А 82% из них рекомендуют нас своим знакомым.
Надежные европейские комплектующие
За производство и установку пластиковых окон отвечают высококвалифицированные специалисты.
Высококвалифицированный персонал
Менеджеры постоянно проходят обучение и ознакомление новых передовых технологий.
Собственные запатентованные технологии
Предлагаем только запатентованные технологии и современную продукцию.
Сертификаты соответствия качества
Сертификаты соответствия качества продукции Rehau, Veka, KBE и многие другие.
Cрок эксплуатации окон ПВХ
Производство пластиковых окон гарантирует срок эксплуатации до 70 лет.
Гарантия на стеклопакеты
Повышенная гарантия на стеклопакеты!
Мобильный офис 7 дней в неделю
Не нужно ехать в офис, чтобы заказать пластиковые окна. Всё можно сделать у Вас дома и оплатить удобным способом: наличными, банковской картой или через сайт онлайн.
Окна пластиковые в рассрочку
Срочно нужны окна, но нет денег. Купить пластиковые окна в рассрочку стало гораздо проще. Никакой переплаты и процентов. Оформление до 10 минут.
Остекление беседок
от 3175 ₽/м²
Алюминиевые окна
от 8390 ₽/м²
Ламинация окон
от 5985 ₽/м²
Остекление лоджии
от 4750 ₽/м²

Фотогалерея наших работ

Отзывы клиентов

Ксения Галиус 22.08.2019
г. Ростов-на-Дону
Никаких нареканий. Все понравилось. Заказывала дистанционно. Оставила заявку на сайте, со мной очень быстро связалась менеджер, проконсультировала по всем вопросам. Замеры и установка тоже без моего присутствия прошли, ключи оставляла соседям. Вернулась, проверила качество – все отлично!
Екатерина 03.08.2019
г. Воронеж
Оставила на сайте заявку, тут же позвонили. Приехал замерщик, померил и сразу озвучил цену. Цена мне понравилась, так как оказалась ниже, чем в другой компании в которую я сама ездили. Думала мне нужно ехать в офис договор заключать, а оказалось все можно на месте))) Окна привезли быстро, а красивые мужчины их устанавливали)) Рома, Андрей и Костя спасибо вам))
Тамара 19.06.2019
Воронежская обл
Я очень рада что случайно наткнулась на эту компанию. Очень вежливые и ответственные. А для меня это очень важно. Я не люблю когда хамят, якобы заплати и молчи мы знаем что делать. Тут такого я не увидела. Когда ставили окна работники прислушивались к моим пожеланиям. Спасибо Вам большое!
Сергей Иванович 28.06.2018
г. Семилуки
Заказал в "Надежные окна" балконный блок. Приехал грамотный замерщик Миша, проконсультировал. Изначально был настроен на профиль рехау, но Миша порекомендовал века, у них качество лучше. За две недели сделали и поставили,профиль и правда отличный!
Дмитрий Валерьевич 19.11.2017
г. Воронеж
Мы всей семьей радуемся, что обратились в Надежные окна при замене старых окон на новые. У них работают настоящие профи, в особенности Алексей и его монтажная бригада, просто молодцы. Ребята все сделали быстро и аккуратно. Окна качественные и ничего нигде не свистит. Мы очень благодарны.
Никитенко Дмитрий Олегович 17.11.2017
г. Воронеж
Вчера мне поставили новые окна. От заказа до доставки прошло 14 дней, созвонились и договорились когда привезут. Монтаж окон был в тот же день, в принципе возились с установкой не долго. Я вобще думал все затянется на пару дней. Работали аккуратно и внимательно, после себя убрали и подмели. Хорошая компания Надежные окна, видно что профессиональные сотрудники.
Все отзывы

Сертификаты на продукцию

Вся продукция изготавливается только из оригинальных и высококачественных комплектующих европейского стандарта от ведущих производителей.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Подготовили для Вас ответы на самые задаваемые вопросы наших клиентов. Если остались ещё какие-нибудь вопросы, звоните нам и менеджеры ответят на интересующие вопросы.

Завод по производству пластиковых окон занимается не одной сферой. У нас можно заказать тёплое и холодное остекление любой сложности, размеров и формы алюминиевыми окнами, качественную отделку и утепление балконов по ГОСТу, пластиковые двери, раздвижные системы, строительство и остекление зимних садод. Весь перечень услуг представлен на официальном сайте.

Помимо окон пластиковых, в наличии есть необходимые аксессуары: жалюзи и рольставни, перегородки, стеклопакеты, москитные сетки и многое другое.

Мы всегда готовы выполнить услуги недорого по низким ценам и предоставим дополнительную гарантию.

Стандартные пластиковые окна будут готовы и доставлены от семи дней в зависимости от объёмов и загруженности завода. После заключения договора и внесения полной/частичной сумму запускается производство Ваших окон.

Наши специалисты имеют многолетний профессиональный опыт и знают о всех нюансах замера. По Вашим замерам окна могут не встать в проём как полностью, так и в какой-либо угол. В таком случае придёться заново заказывать пластиковые окна.

Мы хотим предостеречь от дополнительных растрат, чтобы монтаж прошёл быстро и гладко. Для Вас выезд мастера и замер абсолютно бесплатны.

Стоимость доставки в разные регионы зависит от удалённости, рассчитать которую могут менеджеры по телефону. Постоянно действуют акции на бесплатную доставку и льготные зоны доставки.

Есть самовывоз. По предварительной записи можно приехать и забрать свои новые окна.

Да, конечно. Мы сотрудничаем со многими банками, которые готовы предложить кредит на выгодных условиях или рассрочку 0% без переплат и первоначального взноса.

ПВХ окна изготавливаются на нашем европейском оборудовании из оригинальных профилей и комплектующих от производителей, с которыми тесно сотрудничаем уже много лет. Качество металлопластиковых окон подтверждены сертификатами. Помимо гарантии производителя, мы даём и свою!

Наши партнёры
Crystallit
Danke
Guardian
Hoermann
KBE
Meller
Rehau
Roto
Siegenia
Stis
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